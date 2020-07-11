台北市復興高中去年底認領了1隻「復校長」小黑犬，可愛模樣受到全校師生喜愛，不過，北市議員楊靜宇質疑，北市動物之家收容犬已爆量，自家學校竟不捧場，痛批市府在打混、睡覺。北市教育局對此回應，由於該校學務主任住在新北市，因緣際會認養小黑犬，帶到學校推動生命教育，不是不捧場。

復興高中去年底至淡水動物之家領養小黑擔任校園犬，經投票命名為「復校長」。楊靜宇表示，北市動保處信誓旦旦對外稱與教育局密切合作推廣校園犬計畫，收容犬已爆量，自家學校卻還跑到外縣市領養流浪犬，這就是跨局處合作的成績單嗎，有夠諷刺。

楊靜宇指出，領養校園犬是樁好事，不管從哪縣市領養來的都樂觀其成，讓學生能夠尊重、愛護生命，學習社會服務責任理當肯定與支持，但也映照出市府怠惰推行校園犬。

他說，北市府遭自家學校打臉當成「塑膠」（網路用語意指被當透明人），痛批根本就是在打混、睡覺。

楊靜宇強調，校園犬既是生命教育必需課程，也是減緩流浪犬數量重要一環，他要求市府除提出認養改善方案，並按月、按季公告執行成效。

對此，教育局主祕陳素慧說明，養動物是看緣份，認養小黑犬的復興高中學務主任住在新北市，因緣際會領養「復校長」，嘗試把小黑犬帶到學校推動生命教育，以後再正式向北市動物之家領養校園犬，絕不是不捧場。

(中時 )