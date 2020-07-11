「中友2020翻轉動漫祭」登場，開幕日請來人氣COSER與粉絲們近距離互動。（馮惠宜攝）

今年暑假因新冠肺炎延至11日才正式展開，暑假第一天，全台第一檔動漫祭活動11日在中友百貨登場，動漫迷們全員出籠，搶買福袋的人龍綿延5個樓層，尤其這場動漫祭也首次呈現網路排行榜首的日本當紅動漫「鬼滅之刃」首度以實況展場完整呈現，也吸引不少粉絲前來拍照打卡。

受限與疫情今年暑假全台瘋島內消費，已連續舉辦第三年的「中友2020翻轉動漫祭」，也是全台暑假第一檔的動漫展，人潮爆多，估計首日就有上萬民眾入場；中友百貨中友百貨企劃處經理簡聰政表示：中友翻轉動漫祭每年都吸引大批動漫迷參與，也創下驚人的銷售成績，今年剛好遇上7月15日起發放振興三倍券，預計今年業績可再攀升。

「中友2020翻轉動漫祭」現場規劃了13大主題展區，將時下最夯的動漫一次集結展出，除了「鬼滅之刃」外，「JOJO」、「關於我轉生變成史萊姆這檔事」、「刀劍神域」、「為了女兒我說不定連魔王都能幹掉」、「Re：從零開始的異世界生活」、「夏目友人帳」等等當紅的動漫展區精彩呈現。

11日開幕當天還加碼人氣COSER見面會，邀請人氣Coser-May梅、BOSS、喵少Athena與粉絲們近距離見面，現場還有擬真複製經典場景，現場粉絲手機自拍拍不停，也有人是搶著和人氣角色愛蜜莉雅與雷姆合影。

(中時 )