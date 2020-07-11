近日傳出有印尼勞工在大陸漁船工作，被凌虐致死的案件。印尼當局表示，在兩艘被扣押的大陸漁船冰箱中，發現1名20歲印尼船員屍體，身體有多處傷痕，可能生前遭到暴力虐待，目前警方正在調查死亡原因。

據《印度快報》報導，警方發言人哈里金哈特（Harry Golden Hart）表示，這名20歲的年輕人可能遭到虐待，他推測死者的遺體從6月底就被放置在大陸漁船盧皇苑117號（Lu Huang Yuan Yu 117）冰箱。哈里金哈特表示，受害人身體有多處傷痕，目前已將他的身體進行驗屍以確定死亡原因。

這艘117船上有數10名來自大陸、印尼及菲律賓的勞工，目前正接受當局調查；警方表示，對於印尼勞工虐死事件中，已逮捕了9個人。反人口販賣專家指出，漁業有許多被剝削的漁工，他們可能被逼迫加長工作時間，或受到暴力虐待，導致他們身體不堪負荷而死亡。

報導指出，漁業主要勞動力來源均是印尼和東南亞人，不道德的業者會剝削他們權益，因此他們從來沒受過良好的待遇。在一個月前有3名印尼員工身亡後，被從大陸漁船上丟入海裡，印尼官方之後指出，那3位勞工是死於疾病，不是因為遭到虐待，而北京表示海葬符合國際法。

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(中時電子報)