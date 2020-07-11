日前傳出，大陸政府開始要求部分海外公民繳納所得稅，在香港的國有企業已經通知陸籍員工辦理申報。由於大陸目前的最高稅率為45％，較香港15％左右的稅率高出許多，一名在香港工作的大陸國有銀行分析師認為，當自己住在消費昂貴的香港，卻同時要負擔大陸的高額稅率時，很多人或會考慮搬回大陸。

財新網日前報導，今年6月下旬開始，工銀亞洲、工銀國際、建銀亞洲、中銀香港等多家金融機構內部發文，要求外派員工將大陸境外所得和境內所得合併申報繳稅，意謂這些大陸員工需要補繳境外所得應納稅額和已在香港繳納所得稅額的差額。

另有外媒引述知情人士說法稱，在香港經營的大陸國企近期已告知陸籍員工申報2019年收入，準備納稅。此外，國企也向在新加坡等地工作的陸籍員工通知此事，而在澳門工作的陸籍員工已經接到有關繳稅的通知。

報導指出，大陸自2019年1月調整所得稅規定，以便官方向旅居海外的公民徵稅，這與美國政府向旅居國外的美國公民徵稅的做法類似，但有關繳稅的詳細規定令許多人毫無準備。

財富規劃顧問公司Ishtar Consulting Inc.執行長Jia Zeliang表示，繳稅範圍不僅限於薪資，分紅和房地產銷售所得也需繳稅。他表示，大陸將繼續調整和收緊個人所得稅系統，將海外收入納入其中，「這是一個趨勢」。

(工商 )