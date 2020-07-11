一名民眾日前在北市美堤河濱公園撿到一把改造手槍，立即報警處裡，中山分局鑑識後，循線到基隆逮捕涉嫌改造槍支的23歲吳姓男子，吳坦承槍支是他改造後賣出的，還說：「希望可以到國防部研究槍支」，令員警傻眼。

拾獲槍支的民眾當天在河濱公園運動時，發現大樹下有一包以報紙包裹的物品，打開一看赫然發現是一把手槍，立即交由警方處理。

警方鑑驗槍支上的跡證，循線查出吳男身分，前往他位於基隆的租屋處拘提搜索，當場查獲到改造槍枝、子彈、土製爆裂物及毒品等贓證物。

吳嫌供稱，自己從小就喜歡改造槍械，並一直持續上網學習專研改造技術，該把改造手槍是他以6000元購得操作槍後改造而成，已經賣給一不知名買家，表示後來可能是被買家丟棄在河濱公園，才令自己的犯行曝光。吳嫌甚至對員警說，自己因為太喜歡槍支了，所以希望有朝一日能到國防部研究槍支，讓員警聽了哭笑不得。全案訊後，依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。

(中時 )