劉以豪熱愛潛水。（劉以豪經紀公司提供）

劉以豪與韓國男神李昇基搭檔主持旅遊實境節目《Twogether：男神一起來看你》，在Netflix全球超過190個國家放送下，不僅席捲亞洲地區，近期在韓國也興起了一陣「以豪旋風」，更衝上當地關鍵字熱搜榜！除了35家媒體大陣仗報導，更躍升「國際劉」接受美國指標媒體商業雜誌富士比專訪，他未曾想節目會如此受到歡迎，「拍攝節目時真的沒有想這麼多，在當下就是使出洪荒之力，很認真去挑戰每一項任務」。

他也持續努力在學韓文，訪問時也能說上幾句韓語跟媒體交流，被稱讚有韓語天份，他透過3招來學習韓語，除了聽音樂、看劇，還特別安排家教老師，每天把握空檔自修學習，希望未來若時間許可，能獨自去當地住3個月上課學習，認為在當地學習又是另一種體驗與幫助。

作品受到高度關注，劉以豪也獲得廠商青睞，一連接下健康補給飲料及防曬乳代言，他透露本身是容易曬黑膚質，但不會特別選擇室內或室外躲太陽，除了定時塗抹防曬霜，還需要喝大量的水補充，夏天飲食上就是吃維他命B、C，也會喝喝冰糖蓮子湯，盡量吃少油少鹽少辣、少吃油炸物，目前拍戲都吃水煮雞胸肉跟花椰菜為主。

劉以豪本身喜歡水上運動，這回在節目展現潛水技能，更讓人看到他結實的體格，他從小跟爸媽爬山涉水，跟著爸爸學習喜歡潛水，目前已經考取潛水執照了，之後想挑戰自由潛水，他自封水行俠，「在水中真的是非常安靜，可以忘掉陸地上的所有事情，聽聽水的聲音、看魚兒游動，自由潛水的魅力，又和戴氧氣瓶潛水的感覺不太一樣，但我都很喜歡」。目前正在拍攝戲劇《我親愛的小潔癖》，希望殺青後能有時間去海邊走走放鬆一下。

(中時 )