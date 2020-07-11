因為新冠肺炎疫情影響，觀光業、旅遊業都遭到嚴重衝擊，更出現旅行社倒閉潮，而交通部將擬訂紓困3.0，將對觀光業、機場周邊產業等進行補助，希望能夠幫助業者度過難關，今（11）日觀光局也出面說明，表示依照公司大小能夠申請的金額各不相同。

經過多次與產業工會及大型旅遊業者面對面溝通後決定，觀光局指出，將不會「一視同仁」進行補助，將會先評估經營業務型態（如綜合、甲種、乙種），再依照分公司數量、員工人數進行不同等級補助。

觀光局表示，旅行業配合防疫政策停止出入團補助項目，綜合旅行業依其員工人數最高分別可申請500團次及300團次，甲種旅行業則為200團次及100團次；入境旅行社紓困項目則以綜合旅行業最高可申請350萬元，甲種旅行業為250萬元為標準進行補助。

觀光局提到，目前7月正式啟動的安心旅遊團體旅遊補助，亦是依旅行業經營規模增加團數上限。以五福旅行社為例，融資貸款協助最高上限可貸款至5億元。另查五福申請營運及員工薪資補助及出入團補貼等，已撥付五福旅行社逾2,800萬元。

(中時電子報)