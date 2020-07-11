安平虎鯨「亮晶鯨」11日進駐安平水景公園水域，民眾瘋狂拍照，卻發現15日開幕將採入園收費制，對比7年前黃色小鴨在台灣免費展示，民眾上網撻伐「花200元看一隻假鯨魚」收費太貴，台南市文化局澄清，收費方式還在討論中。

安平虎鯨是台南市文化局外包活動，市府僅負擔200萬，業者負擔2000萬，原本業者打算在主場地設美食、購物攤位，卻遭安平商圈認為與在地攤位爭利，因此減少攤位，改採門票收入。

民眾11日卻發現入園要收費，每人200元，認為活動將道路圍起來收費很奇怪，對比7年前的黃色小鴨在台灣免費展示，每人200元幾乎是高價。不少網友留言撻伐「200元看一隻充氣娃娃」、「花錢看假鯨魚」、「我看照片就好」、「這也要收錢」。也有民眾表示「有送紀念品又可玩水上活動，感覺合理」、「收費可以，但價格太高」。

有民眾拍下收費告示在網路粉絲頁發文，提醒民眾不入園也可在遠處拍照欣賞虎鯨，希望不要因為收費造成遊客誤會，對安平產生負面觀感。

台南市文化局回應，活動期間民眾持200元振興券，將提供1個家庭以5人為上限同時入場的優惠，其他收費方式正與承辦團隊商議，確認後才會對外正式公布。

(中時 )