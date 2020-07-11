賴清德表示，國軍保家衛國，海軍陸戰隊官兵卻在操演時發生不幸意外，國人都不捨，蔡英文總統已要求醫院投入最好的醫療資源，也承諾給罹難官兵家屬最大的幫助，也請國人放心。台北大學校友總會指出，意外發生後，校友總會瑪上發起募款，一天內就募到500萬元，身為老百姓，募款只能聊表對國軍的支持，感謝他們保家衛國的努力。(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

海軍陸戰隊3日操演發生突擊艇翻覆意外，不幸的是上兵蔡博宇及上士陳志榮相繼宣告死亡，還有中士阿瑪勒．道卡杜正在與死神拔河中，而輕微嗆水的女中士陳若盈今天出院；副總統賴清德今也到醫院慰問道卡杜家屬，院方透露，道卡杜病況穩定，醫療團隊努力控制肺部感染。

賴清德早上抵國軍高雄總醫院左營分院，快步上樓慰問道卡杜妻兒，希望道卡杜的妻子把小朋友照顧好，轉交國立台北大學校友總會募集到的慰問金，用來照顧小朋友；賴也安撫家屬說，剛與院長討論道卡杜的病情，醫院會給予最好的醫療資源搶救，也期盼外界集氣。

賴清德表示，國軍保家衛國，海軍陸戰隊官兵卻在操演時發生不幸意外，國人都不捨，蔡英文總統已要求醫院投入最好的醫療資源，也承諾給罹難官兵家屬最大的幫助，也請國人放心。台北大學校友總會指出，意外發生後，校友總會瑪上發起募款，一天內就募到500萬元，身為老百姓，募款只能聊表對國軍的支持，感謝他們保家衛國的努力。

陳若盈事發當下，雖然只是嗆水，但海軍陸戰隊為求謹慎，仍派救護車，將她送醫，並要求住院，至今7天，今中午11點25分左右康復出院。

(中時 )