孫沁岳與程予希在《我的青春沒在怕》配對演出。（三立提供）

孫沁岳與程予希在《我的青春沒在怕》配對演出。（三立提供）

孫沁岳在15日將上檔的三立新八點華劇《我的青春沒在怕》首度挑戰渣男角色，他劇中學生時期曾與程予希交往，卻因身邊女友一個換一個，被蔡黃汝等眾姊妹視他為爛咖，兩人曾一度分手，畢業後回頭追求程予希，卻在婚禮當天又成了「落跑新郎」！孫沁岳表示，以往都是演出暖男的角色，這次詮釋渣男對他是嶄新的挑戰。

孫沁岳為了飾演渣男，請教很多女性朋友有沒有遇過很渣的前男友經驗，蒐集渣男到底要多渣，她們為何會被渣男吸引等，藉由這些故事去揣摩角色。被問本人是否曾經渣過，他表示自己在感情方面都會以對方出發點去思考，常常擔心自己做得不夠好，自認不曾在感情上辜負過別人，不過他也笑說渣男通常都不會認為自己渣，所以說不定自己也有當渣男的潛力。

劇中孫沁岳因故在自己的婚禮上演「落跑新郎」，他表示，就算背後有不得已的苦衷，自己也無法諒解在婚禮上不告而別，就算是善意的欺騙和隱瞞也是一種不坦承，若要不被冠上「渣」的印記，他說：「要在雙方最舒服、最能感受到彼此尊重的情況下結束感情。」更說沒有人會喜歡被別人說渣，渣男就像被貼上壞人標籤，而在感情的路上每個人都需要成長，發生事情的當下也無法用單一的角度去看事情，如果一段感情中沒有真誠付出，而是用不負責任、傷害對方的方式處理事情，就可以被歸類為「渣」。

程予希劇中遇到渣男孫沁岳，即便身邊的姊妹都反對，仍死心蹋地並選擇復合，現實生活中的她無法接受被欺騙，因此一定會先充分了解對方並再三確認過，才會選擇繼續當朋友交往，對於感情比較ㄍㄧㄥ，不太會在渣男面前哭，但會找朋友出來聊天宣洩。若是真遇到渣男，她說自己屬於果斷型，非常重視是否誠實，當信任被破壞後就沒辦法繼續下去。面對失戀，程予希會努力讓自己變得更好，笑說：「最好的復仇方式就是讓自己活得更好、變得更美。」

(中時 )