已故美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運未成年少女案件持續延燒！他的女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）2日因涉嫌性販賣罪落網，一群受害的性奴歡欣鼓舞，認為正義終將伸張，不過她在11日以新冠肺炎疫情肆虐為由，向法官申請保釋。

美淫魔女友疑淪強姦犯，以疫情為由申請保釋。（圖／Global News）

艾普斯坦被控於1990年代至2000年初期性販運未成年少女，要求少女提供性服務、甚至培育性奴，艾普斯坦被控性販運未成年少女的案件牽連甚廣、跨越國界，外媒先前報導，他當時的女友麥克絲威爾和艾普斯坦的公司員工主要負責物色、介紹未成年少女為艾普斯坦提供性服務！

麥克絲威爾還會提供情色按摩教學，角色猶如「老鴇」，部分少女不只被迫和艾普斯坦性交，甚至還要為他的政商友人「服務」，其中英國安德魯王子（Prince Andrew）就被控至少3次和未成年少女發生性關係。不過麥克絲威爾可能不只是老鴇，還是個性侵犯，英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，有匿名受害女性指控麥克絲威爾是一名強姦犯。

被控性侵未成年少女2、30次！美淫魔女友疑淪強姦犯。（圖／ABC News）

《每日郵報》引述美國《福斯新聞》的報導指出，這名女子透露，1991年時她只有14歲，她被麥克絲威爾性侵超過20至30次，「她摧毀了本該是我人生中最美好的時光，當時還只是青少年，還是啦啦隊員」。她表示對方會用禮物攏絡，並教導如何「取悅」她和其他男性，還指出麥克絲威爾對許多女孩做了同樣的事。

除此之外，這名受害女性稱16歲時懷了艾普斯坦的孩子被墮胎，艾普斯坦於2019年7月被捕，不過一個月後就在等待判決期間於獄中自縊，而麥克絲威爾2日在美國戲劇性落網，激起了受害性奴的希望，深盼檢方能抽絲剝繭，釐清這對淫魔伴侶的有錢有勢人脈網。

根據《每日郵報》3日報導指出，一名艾普斯坦的前友人透露，麥克絲威爾將和美國聯邦調查局（FBI）合作，供出相關涉案者，包括英國安德鲁王子（Prince Andrew）等世界名流和大人物恐怕「剉咧等」。

淫魔頭號女伴落網和FBI合作，名流大頭剉咧等。（圖／Global News）

不過根據她的律師表示，麥克絲威爾以新冠肺炎疫情肆虐為由，向法官申請保釋。律師指出，麥克絲威爾沒有潛逃風險，因此要求法官批准她以500萬美元及英國一幢價值375萬美元的物業作抵押，保釋外出。在建議的保釋條件下，她還要交出美國、英國和法國護照，並留在紐約的住宅內，接受電子監控，不紐約市曼克頓聯邦法院法官將於下周二決定是否批准這項保釋。

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(中時電子報)