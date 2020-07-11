中信兄弟洋投萊福力是球隊穩定先發之一，不過昨日因肩膀不適，比賽中突然退場，讓球迷相當擔心，今日萊福力被球隊暫時下放二軍，不過仍有隨隊，萊福力認為昨日如果撐著留在場上反而是在傷害球隊，且目前剛好是上、下半季交接時，能有較多時間養傷，認為這個時機點不算差。

萊福力昨日對上富邦悍將，主投5局僅失1分，第6局上場熱身時突然退場，今日萊福力透露，其實在前4局時身體狀況很不錯，球速也有出來，但第5局最後2個出局數，肩膀出現不舒服，第6局再上場熱身時發現越來越不對勁，「如果不能正常健康的上場，反而是傷害球隊。」隨後萊福力退場接受檢查與治療。

今日萊福力認為感覺已經好多了，不過還沒有投球練習，由於剛好是周末，因此等到周一才會到醫院進行詳細檢查，「其實發生時機點不差，上半季末之後有一段休兵期，也不會錯過太多比賽。」兄弟進行球員異動，萊福力下二軍，升上後援投手吳哲源。

昨日悍將派出索沙上演完投勝，不過在萊福力退場時，兩隊僅有1分差，兩人都展現不錯壓制力，在關鍵時刻提前退場，萊福力難免有些自責，「昨天很想留在場上跟索沙對決，他是聯盟最好的投手之一，但必須聆聽身體給的反應，當時退場是對球隊最好的決定。」

(中時 )