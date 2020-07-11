為推廣孝行精神，發掘更多現代孝行事蹟，宏揚社會良善美好力量，西屯區公所於11日舉辦「台中市西屯區109年度孝行楷模表揚大會」，共表揚22位孝行楷模，以表彰孝行，樹立典範。民政局長吳世瑋說，孝行楷模是社會上不可或缺的一股溫柔而堅定向善力量，它就像溫暖太陽綻放光芒一樣，將愛心及關懷灑滿社會每個角落。

西屯區公所區長陳寶雲說，接受表揚的孝行楷模們都是侍奉重病的尊親屬，有的儘管生活並不富裕，仍然不畏辛苦，用心的照護父母或公婆，為他們分憂解勞，並貼心給予關懷、傾聽與陪伴來悅親；現今社會我們需要將孝行推廣給大眾，使孝道傳承下去，讓社會更祥和。

孝行楷模中，何成里廖玉美女士侍奉公公至孝，3年前公公因為左腳退化性關節炎,走路疼痛，又患有高血壓及心肺功能不全，造成無法自行料理生活起居，每天3餐飲食必須由廖女士親自打理。3年來廖玉美堅持每天親自照顧公公生活起居：包括吃飯、洗澡、上廁所、餵藥、定期到中山醫院看診……。

上德里戴佳真小姐年紀輕輕就提前退休全職照顧母親，8年來無微不至、晨昏定省，即使母親行動不便臥病在床也細心照料、親侍在側；近2年母親出現輕微失智的狀況，常常跌倒導致昏迷指數6~9多次出入醫院治療。她獨自照顧母親經年如1日無怨尤，深得里鄰讚佩和推薦。

吳世瑋強調，每位受表揚者都有一段孝親感人的事蹟，平常默默盡孝，只有里內少數人士知道，藉由西屯區各里辦公處、民意代表等共同遴選推薦，將孝行美德傳頌全體市民朋友，也溫暖每個人的心。

(中時 )