韓國瑜過去受邀上《博恩夜夜秀》，影片還創下數百萬點閱，但隨著監察院近日公開2020總統大選政治獻金收支明細，才知韓國瑜上《博恩夜夜秀》不僅要付錢，價碼還是總統蔡英文的2倍多，總共31萬多元，消息一出引爆網友熱議，更好奇為何製作單位收韓國瑜費用比較貴？

監察院日前公開2020總統大選政治獻金收支明細，才知原來總統蔡英文與韓國瑜都曾分別付費給《博恩夜夜秀》，小英在2019年4月上節目，共支出13萬多元，而韓國瑜則是在2019年12月錄影，共支出約31萬多元。

這樣問題就來了，為何蔡、韓都上同樣節目，收費竟相差2倍多？對此，PTT網友也紛紛留言直呼不意外，「基本上韓跟蔡上的時間點也不同，價格有差也算合理」、「離選舉越近價碼越貴 合理啊」、「韓那時間點+檔期插入+夜夜秀後期 當然比較貴」。

對於收費問題，製作《博恩夜夜秀》的薩爾泰娛樂早前也公開回應，「博恩夜夜秀是娛樂節目，只是題材比較政治。2019至2020年選戰期間，藍綠白黃橘的錢都有收。為尊重各選辦財務與會計之規劃，薩泰爾娛樂對實際數字不予評論。」

(中時電子報)