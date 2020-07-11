「就是手癢」！60歲周姓男子，利用搭火車往返台北、花蓮機會，涉嫌趁旅客不注意時，翻找包包偷走手機、筆電等財物，本月3日他再涉嫌偷走一包內有約15萬保養品的化粧包，鐵路警察調閱監視器，鎖定周男並約談到案，周坦承行竊，雖有兩次在火車廂行竊被逮紀錄，但還是不改順手牽羊的壞毛病。

周姓男子在花蓮租屋，因為工作需要搭火車往返台北、花蓮兩地。本月3日一名新娘秘書因工作搭車北上，行李放有多瓶保養品、價值約15萬元，因行李包體積太大，她放在車廂和車廂間的行李架上，下車時卻不見行李包，因化妝品價值不便宜，她急忙向鐵警求援。

鐵路警察局花蓮分駐所所長鍾承軒，調閱資料，5月至今共接獲4起民眾報案，前兩次周男下手時被人看到，當場被逮，警方也懷疑他又涉案，調閱畫面錄下周男帶著新秘的行李包出站，也追回贓物。他坦承行竊，被依竊盜罪嫌函送。

鐵警提醒，搭車時必要注意，竊賊多趁乘客睡著時行竊，翻找包包尋找容易變賣到筆電、手機等財物、或順手拿走包包，取走財務，丟棄包包。提醒乘客搭車時要留意隨身物品，若是大型行李要放在車內後排或是車廂間，一定要上鎖，避免財物損失。

(中時 )