陳其邁自豪政見扎實，也呼籲對手提出政見與願景，讓市民做判斷。（袁庭堯攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁11日下午參加高雄特色創業青年分享會。對照對手李眉蓁今日無行程，陳其邁暗酸「要把時間花在政策的研擬跟願景的勾畫，不要讓行程看起來跟過去的韓市長很像」。

陳其邁參與分享會前，看到主題餐廳前、一整排偉士牌復古經典機車眼睛隨即發亮，在眾人鼓譟下決定小試身手，選定一輛白色車款，跨上後隨即踩發，還實際上路小騎一段。途中疑似換檔不順，在路口熄火，但也隨即熟練發動排除，安全將車騎還店家。

對於青年創業議題，陳其邁強調，在行政院時就曾推動大學生租屋補貼、20-40歲單身的租屋補貼等計畫。創業部份，成立青年創業基金跟青年創業貸款，讓年輕人能更順利的取得資金。就業部份，成立小工研院來協助技術、應用方案，青年在創業碰到的升級服務。

陳其邁表示，未來高雄市不管是創業基金或是貸款，都能夠跟國發基金裡面的天使基金對接。由中央、民間以及地方的高雄銀行，讓青年的創業和貸款利率補貼，全面性的來協助年輕朋友展開第一步，幫他們的企業和理想展翅。使他們能展翅高飛、接軌國際、幫他們行銷，包括他們在國外參展的費用或是場地、技術、資金和市場上提供全方位的協助。

陳其邁幾乎每日行程滿檔，媒體問他對於李眉蓁「今日只有一個行程」有何看法，陳其邁建議李眉蓁「做自己」，不要讓行程看起來「跟過去韓國瑜市長很像」，在選舉節奏上還是盡量多走走、多了解基層，陳其邁還說「我也鼓勵她，幫她加油」。

同時，陳其邁仍緊咬政策問題，他認為選舉必須有政策，候選人也必須要有經驗、能力，也要具有國際視野。更何況高雄市長跟其他市長比較不一樣，要了解產業、解決就業問題。希望李眉蓁政策要走自己的路、做自己，應該要把時間花在政策的研擬跟願景的勾畫。

陳其邁說，他的競選總幹事趙天麟是馬拉松好手，行程都是他在安排，他都按表操課。他辭官參選回到高雄沒幾天就被安排爬柴山攻頂，他也很堅持，咬緊牙根配合。只要有機會和市民朋友握手，上山下海對他來說都很踏實，因為可以第一線了解民眾的訴求。

對於對手吳益政提出要辯論空汙議題，陳其邁再強調，選市長不僅要發現問題，更要有解決問題的能力，必須有豐富的行政經驗和歷練。希望三方就政見與願景都能夠提出來，讓市民做好的判斷。

陳其邁說，這幾年不管在中央、地方或國會，尤其在行政院一年多的時間，主責國際事務和產業發展，以及高科技產業和傳統產業升級。希望三位候選人都能夠盡速提出政見、怎麼解決。至於其他的三方協議，就交由總幹事趙天麟來處理。

(中時 )