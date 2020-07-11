3縣市大雨特報 中南部防雷擊、強陣風 17:002020/07/11 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局下午對3縣市發布大雨特報。(圖擷自氣象局) 氣象局下午發布大雨特報！受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今(11)日南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。 氣象局指出，太平洋高壓及西南風沉降影響，明(12)日白天花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、台東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。 史上最晚7月颱？氣象專家：這天來就破紀錄了 天文奇景！早起看彗星畫天際 鄭明典曝最佳觀測時間 (中時電子報) #大雨特報 #雷擊 #強陣風 #3縣市 #氣象局 也許您會感興趣 生活熱門新聞 王浩宇崩潰宅神PO文補刀...顏寬恒現身留1字 黃暐瀚也嚇傻 - 生活 美女議員綠島大解放高清無碼照曝光 宅神回15字...網友全歪樓 - 生活 2.2萬網友氣炸！女叫熊貓外送 竟靠這招吃11天霸王餐 - 生活 紙本三倍券該何時去領 宅神曝3大關鍵：這天之前都別領 - 時事 5年了！復興235空難 警示音響起機長竟吐這句...鑑識員倒抽一口氣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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