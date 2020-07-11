氣象局下午對3縣市發布大雨特報。(圖擷自氣象局)

氣象局下午發布大雨特報！受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，今(11)日南投地區及嘉義、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局指出，太平洋高壓及西南風沉降影響，明(12)日白天花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、台東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

(中時電子報)