新加坡10日國會大選結果出爐，反對黨「工人黨」繼2011年後，再度攻下一個集選區，成功為工人黨擴大東北部的政治版圖。首次領軍的43歲黨魁畢丹星（Pritam Singh），這回不僅守住阿裕尼集選區和後港單選區6個議席，還再添6席，也象徵這名接棒2年多的在野黨領袖，成功走出前黨魁劉程強的影子，獨當一面，正式開啟他當家的嶄新時代。

新加坡聯合早報網11日報導，多由新秀組成的工人黨盛港團隊旗開得勝，一舉拿下本屆大選的唯一新增集選區盛港集選區，成功為工人黨擴大東北部的政治版圖，進一步鞏固工人黨作為新加坡第一大反對黨的地位。根據計票結果，工人黨的得票率為52.13％，執政黨「人民行動黨」團隊則以47.87％敗下陣來。由於攻下一個全新的四人集選區，工人黨在國會的議席一下從6個增加至10個。

報導說，選舉結果證明，比起著眼於工作和生計的行動黨團隊，工人黨增加國會多元、強化監督政府的核心訴求，在年輕選民居多的盛港引起更大共鳴。

工人黨與行動黨一樣，亦面臨世代交替，有「潮州怒漢」之稱的老將劉程強這次不參選，由43歲秘書長畢丹星親自領軍，誓要保住劉擔任議員9年的阿裕尼集選區。結果東部版圖進一步擴大，對工人黨來說是「意外的驚喜」。

錫克教徒出身的畢丹星指出，工人黨能有今天的成績，也因前人為後人鋪的路；除了本屆大選引退的前秘書長劉程強之外，過去2屆大選還有許多參選但落敗的工人黨人，他們都付出了努力。

聯合早報另報導說，儘管行動黨多次強調，「非選區議員制」可保障反對黨議員在國會的名額，但反對黨得票率整體上升，顯示選民並不接受行動黨的論點，仍希望反對黨是以當選議員的身分為他們發聲。

新加坡國會2016年底修憲後，將非選區議員人數上限從原本的9人增至12人。根據本屆大選結果，由於工人黨攻下10個國會議席，因此僅剩2個非選區議員議席，將由得票率最高的落選反對黨候選人填補，即「新加坡前進黨」西海岸集選區團隊的2名成員。

對此，政治觀察家胡君傑博士受訪時說，考慮到工人黨和前進黨在本屆大選獲得的高支持率，很顯然的，選民更願意在國會看到當選的反對黨議員，而不是非選區議員。

(中時 )