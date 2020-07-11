國民黨高雄市長參選人李眉蓁11日會勘左營區植物園曹公圳支流護岸崩塌情況，質疑高市府為何拖了2周遲遲未處理，名嘴李正皓卻指曹公新圳護岸加高明明是前市長韓國瑜任內最得意的政績，「李眉蓁幹嘛黑韓？」

對此，李眉蓁競選總部對於李正皓的批評，形容是「古有張飛打岳飛、今有左營當仁武」，認為李正皓批評前，應當先做點功課，否則只是展現無知。

李眉蓁競選總部發言人呂謦煒在臉書回應，「正皓哥，我也認識你不久了，要批評可以，可不可以做點功課再批評？」你自己的臉書截圖上就提到，韓國瑜市長任內完成的曹公新圳護堤，位於「仁武區」；而這次李眉蓁所勘查的護堤，則位於「左營區」，兩者毫無關係。你竟然拿這個作為質疑，其實是展現了你對於高雄的無知！

呂謦煒並回應，「請你在批評之前，要先做好功課，至少把你自己截圖的內容先好好讀過，不要見獵心喜，看到黑影就開槍，結果卻是重演馬來西亞的醜劇，這樣就不好了！

(中時 )