國民黨改委會提出的兩岸新論述，把九二共識當成歷史事實來描述，引起黨內大老不同聲音，國民黨前組發會主委張雅屏今天表示，九二共識是讓兩岸能在過去矛盾尚未釐清前的過度工具；他質問，身為政黨，該發揮影響力成為理念型政黨，還是要隨敵對政黨起舞成了掮客型政黨？

張雅屏在臉書說，人往高處爬，水往低處流；逐水草而居，趨商機而行；這些都是自然趨勢。30年前大陸改革開放初期，台灣沒有太多人願意去大陸，因為那是匪區？還是當時生活水準太差？近幾年兩岸關係急凍前，台灣學生畢業後想去大陸試試的比例佔想出國者的六成，而台灣人在大陸工作常態性約200萬人。

張雅屏指出，其實人民已經用行動告訴各政黨的政治人物，無論是地利，還是人文習慣，開放後的大陸都是台灣下一代發展的空間。但也有失敗與被欺負的案例，比如去澳洲打工度假的不幸案例，以及在其他國家創業血本無歸的所在多有。

張雅屏自問自答地說，唯一的問題是，大陸是否對台灣人充滿敵意，甚至針對台灣人做出各種限制？大陸對台有台辦專責單位，另有所謂的惠台措施，但卻不見美辦、日辦或韓辦。至於大陸官方有沒有抓台灣人？有，針對從事間諜活動以及製造內亂者抓。而被抓的人，國民黨執政時期有，民進黨執政期間也有。台灣抓不抓間諜與叛亂份子？美國呢？美國更抓。

張雅屏質疑，為何台灣和大陸在九二共識基礎下和平交流了近十年，目前變得緊張且無法信任？他認為主因在於，民進黨以製造社會分歧的方式擷取選票，選擇先挑釁大陸後，再將大陸的回應恐怖化，進一步激化矛盾，製造芒果乾。

張雅屏直指，九二共識是讓兩岸能在過去矛盾尚未釐清前的過度工具，但民進黨為了選票，抹黑九二共識，現在連九二共識的創建政黨都棄置如糞土。

張雅屏認為，若明瞭其間問題的人，不願振臂高呼喚醒身邊的人，不但辜負前人的努力，更愧對未來子孫。身為政黨，該發揮影響力成為理念型政黨，還是要隨敵對政黨起舞成了掮客型政黨？

(中時 )