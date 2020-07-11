大陸快舟十一號運載火箭於7月10日在中國酒泉衛星發射中心實施首次飛行任務，火箭飛行出現異常，宣佈發射任務失利，具體原因正在排查，這是中國年內第三次火箭發射失敗。

快舟十一號運載火箭直徑達2.2米，起飛質量達78噸，700公里太陽同步軌道運力達1噸，是中國目前運載能力最強、起飛質量最大、箭體直徑最大的新型固體運載火箭，主要承擔400公里至1,500公里近地和太陽同步軌道小衛星、微小衛星單星及多星組網發射任務。

中國航天科工集團所屬湖北航天技術研究院總體設計所科技委主任胡勝雲曾介紹，「快舟」系列火箭是最大特點就是「快」。研製快，普通火箭需要一年以上才能研製出來，快舟系列可在半年內提供定制化服務；發射快，普通火箭發射準備週期至少需要一個月，而快舟系列火箭一個星期就能完成發射，大大縮短微小衛星組網準備週期。

但有分析指，現在快舟」系列火箭與軍方的洲際導彈都有一定的關係。因為，快舟運載火箭和東風41導彈在外形上幾乎一模一樣。

(中時電子報)