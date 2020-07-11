嘉義市45間寺廟、2間基金會及2位社會善心人士捐款「千盞燈照亮眾學生」活動，11日在市政府頒發助學金給95名學子，市長黃敏惠說，學生們都憑努力而得到獎助學金，社會用滿滿的愛點亮千盞燈照亮他們的未來。
黃敏惠表示，2003年開辦千盞燈助學至今第18年，當初17座寺廟已增為45座寺廟共襄盛舉，金額累計達3142.7萬元，學生們都憑努力、認真的學習態度而得到獎助學金，社會用滿滿的愛照亮他們的未來，讓他們勇敢向前邁進。
市府民政處表示，今年總贊助金額191.7萬元，受惠學生高中職31人、大專64人，公立高中職5000元、私中1萬元、公立大學2萬元、私大3萬元，18年來累計有1559人次受助。
李佳靜連續3年拿獎助學金，今年嘉義高工畢業，將念高雄科技大學營建工程系，她說，母親是外配，父母離異後，爸爸白天賣糖炒栗子、晚上兼差賺錢養育她和也上大學的哥哥，常忘記吃飯，一天只吃一餐，離家上大學後她要傳line提醒爸爸吃飯。
念虎尾科大一年級的鄭詠之說，爸爸早逝，媽媽獨自扶養哥哥和她，很辛苦賺錢，但從不喊累，今年因為疫情影響，媽媽更加辛勞，她打工付自己的生活費和房租，減輕媽媽的負擔，從高中就受到千盞燈助學，很感謝大家的善心，將來她有能力也會回饋社會。
(中時 )
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