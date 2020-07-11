立法院將審查考監委員人事同意權案，國民黨齊聲表達反對陳菊擔任監察院長，日前佔領立法院以示抗議；國民黨秘書長李乾龍11日表示，國民黨將有下波抗爭，強烈反對「案底黑漆漆」的陳菊被提名為監察院長。

立委洪孟楷11日舉辦新服務處成立茶會，國民黨秘書長李乾龍等人出席；李乾龍致詞，洪孟楷在立院表現優質大家有目共睹，今天早上他在台中的時候遇到前總統馬英九，馬英九特別要他關心日前佔領立院時，被民進黨籍吳秉叡鎖喉的洪孟楷。

李乾龍說，國民黨現在的戰場就是在立法院，國民黨會慢慢強起來，一些黨幹部換掉後，下個會期國民黨立委絕對會起來，他預告國民黨將有下波抗爭，抗議提名為監察院長陳菊、監察委員的名單。

李乾龍表示，監察院在古代就是「御史」，可以彈劾文武百官，陳菊在高雄的時候就「案底黑漆漆」全是弊案在身，若監察院由陳菊掌權，高雄所有黑暗面將會石沉大海。

(中時 )