台東縣鹿野區所產鳳梨，在盛產期容易滯銷，賣相不佳的劣果更難消化，台東縣政府、水保局及立委劉櫂豪爭取的「東縣鹿野鳳梨區域加工中心」，11日啟用，每年可協助30公噸以上鳳梨鮮果加工生產。

台東縣鹿野、延平地區鳳梨種植面積約230公頃，在東台灣產量居冠，主要品種以台農17號金鑽為主，由於無工業汙染，且果農荷爾蒙使用比例較西部少，廣受全國消費者喜愛。

不過，鳳梨採收期密集，每年鳳梨大出時，若消化不及常有劣果耗損，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷強調，過去在地因沒有加工生產的場域，賣相不好的劣果無法消化，才會造成市場上滯銷。

由台東縣政府與水保局台東分局，及立委劉櫂豪協助爭取花東基金，設立的「台東縣鹿野鳳梨區域加工中心」，洪宗楷說，未來則可透過加工中心協助鮮果轉製作成相關鳳梨伴手禮，更具市場競爭力。

鹿野地區農會總幹事陳正笙表示，台灣農村人口老化迅速，又以偏遠地區尤其嚴重，過去以純人工處理的時期，1個人力要花近1星期才能生產出400台斤左右的鮮果，未來透過機械只需28小時，就可處理進750台斤的鮮果，效率提高約2倍。

陳正笙指出，鳳梨區域加工中心的設立，除了是提升農產加工的品質，型塑區域伴手禮品牌形象之外，更可減少人力成本，讓農田不荒廢，可望提升農村發展競爭力。

(中時 )