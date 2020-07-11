網友指出高雄市工務局標線補畫沒做完全。(取自臉書)

高雄前市長韓國瑜被罷免後，目前由代理市府暫管，但屢被高雄民眾目擊「路不平」、「路燈不亮」。日前有高雄網友指出，一心二路某路段道路施工後標線沒畫好，高雄市工務局在臉書回復會立即處理。但今(11)日有網友發現，仍有該補畫的地方沒處理，引來挺韓粉專痛批，「市政基本功，完全是膨風」。

臉書粉專《韓黑父母不崩潰》表示，市政基本功，完全是膨風說好的高雄重開機呢？！開開關關搞到當機了嗎？！該粉專也建議市府，有時間來粉專留言，不如確實落實巡、檢、執行、改善，好好做給市民看。

《韓黑父母不崩潰》還PO出一張圖片，指過去韓市府的雄工夫不會花時間跟粉專解釋，而是用實際行動來證明對市政的用心；但現在的雄工夫一直來粉專澄清，但結果基本功沒做好，補標線只畫粉專照片PO的，還卸責給前朝，該粉專忍不住直批，「市政基本功，來粉專膨風」。

網友們也留言回應，「所以他們寧願跟我們--辯拗騙，也不願紮紮實實把工作做好。宣傳>務實」、「頭痛不醫頭、腳痛也不醫腳，亂醫一通」、「最基本的基本功都做不好！還妄想作啥」。

(中時電子報)