謝家盛（背對鏡頭者）11日凌晨因酒駕遭警酒測。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

警察知法犯法又一樁，台南市警一分局勤務指揮中心主任謝家盛11日凌晨2時許在永康區復華一街遭員警攔查，酒測值0.41毫克超標，除了遭公共危險罪移送台南地檢署偵辦，還被台南市警局記一大過調任非主管職務，市警一分局長鄭榮崑同遭連坐處分。

台南市6月2日才有1名新化警分局派出所1線3星員警在下班時段在中西區酒駕，還發生車禍，撞傷人被逮，台南市警局長周幼偉大怒，將員警任職的派出所所長連坐「拔官」，調任非主管職務。

不料此舉仍未遏止警界僥倖心態，11日永康區員警在復華一街查獲1名2線3星警官酒駕，主角是市警一分局的勤指中心主任謝家盛。

60歲的謝家盛為警大47期，10日晚間先與同事一起喝酒，隨後騎車離開續攤，同事竟未勸阻，他前往金紙店喝至凌晨2時許，騎車載朋友回家，因後座友人未戴安全帽，遭永康區員警攔查。

渾身酒氣的謝家盛被員警要求酒測，謝立即表明警察身分，值勤員警找來督察組處理，酒測值達0.41毫克。依違反刑法第185條之3移送台南地檢署偵辦

台南市警局11日依規定，將謝員記一大過，調任非主管職務及服務地區，並報請警政署，建議將鄭榮崑調任非主管職務。

熟識謝男的陳姓友人嘆稱，謝男平時是好好先生，作人低調，當天是朋友單純小酌，想不到仍出事。

周幼偉表示，謝員身為幹部仍知法犯法，採最嚴厲懲處，絕不寬貸。

(中時 )