中信兄弟昨日對上富邦悍將遭到索沙壓制，不過許基宏個人表現亮眼，不僅敲出3安猛打賞，還敲出本季第10轟，更讓他意外的是久違4年跑出盜壘成功，他自爆曾詢問過體型差不多的「恰恰」彭政閔怎麼盜壘，許基宏開玩笑說，「恰哥臉圓身體不圓，其實腳程很快！」

昨日2局下半，許基宏敲安站上一壘，並發動盜壘成功，上一次盜壘是2016年5月19日，相隔超過4年，不過許基宏今日笑說其實教練沒有下達盜壘戰術，「是打帶跑戰術，但東融揮棒落空，我在跑的時候還想說『死定了！』，成功之後很開心。」許基宏在比賽結束還立刻跟家人「報喜」，因為之前大家都說他跑不快。

許基宏笑說6年來才跑出4次盜壘成功，之後可能要研究一下跑壘，隨後他爆料其實過去有問過體型差不多的恰恰怎麼盜壘，彭政閔生涯累積231次盜壘，且每年都有盜壘成功紀錄，「不要看他圓圓的，他是臉圓不是身體圓，其實腳程很快耶！」至於彭政閔傳授什麼「撇步」，許基宏則笑說是祕密。

許基宏認真表示曾請教過學長、教練要如何增進盜壘功夫，「我東問西問，大家給我的結論是打出去就不用跑了，我想想也是，每個人訓練目標不一樣，術業有專攻。」

(中時 )