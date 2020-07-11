位於湖北荊州、號稱全球最大的關公青銅雕像地基出現沉降，經查該雕像未經過消防驗收屬於違建，正遭調查。

據《東網》報導，關公青銅雕像坐落在荊州關公義園，高48米的雕像下是一棟兩層高的建築，名為關公文化展示中心。關公義園於2016年6月開園，對外宣稱為荊州旅遊的新地標，唱好文化旅遊，但4年多過去，慘淡經營收場。關公文化展示中心還被揭未經過消防驗收便營業，雕像基座正在沉降，且屬於違法建設。

媒體記者赴園區實地觀察，發現展示中心與地面相接處均有縫隙，縫隙最寬處約7厘米；展示中心台階附近，有的地板已經凹陷，與水平面呈30度彎曲。該園由鄂旅投公司旗下的荊州旅遊投資開發集團有限公司（簡稱荊旅集團）投資建設，總工程師王維指發現關公基座正在沉降後，已聘請第三方機構在像體四周佈置觀測點監測。王維解釋，關公雕像像體本身結構沒有問題，沉降是指雕像基座下方的回填土沉降。上述的裂縫和地板凹陷均是回填土沉降所致。

雕像建設亦獲證實未得到規劃部門許可，指當年在設計工程圖紙時，雕像基座以下的部分都已標識清晰，基座以上的雕像是藝術品，很難把各項參數量化並標識清楚，因此只畫了個示意圖，基座以上的部分未獲規劃許可。

(中時電子報)