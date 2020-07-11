農委會牛結節疹(LSD)緊急應變小組表示，今(11)日金門畜試所再添1頭疑似牛隻，已完成撲殺進行焚化銷毀，另也透過鄉鎮公所獸醫進行轄內牛場訪視，計完成訪視49場468頭，發現有疑似症狀計有場12場，有症狀頭數合計有50頭，農委會下周一(13)將對此召開專家會議研商。

防檢局官員表示，今完成訪視金城鎮、金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉等鄉鎮49牛場，468頭中有症狀頭數合計有50頭，皆已對該等牧場進行移動管制，並隔離疑似罹病牛隻，金門縣將持續逐場調查全縣牛場疫情狀況，並隔離罹病牛隻及加強畜舍消毒及殺滅蚊蟲，為避免案例場持續有疑似罹病牛隻，藉由蚊蠅及壁蝨等病媒將疫病傳至其他牧場或使疫情擴大，農委會協調金門縣政府繼續對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺。

防檢局說明，由於該病潛伏期長可達28天，目前沒有症狀有可能日後才發病，因此，除了對於發病牛隻進行隔離及後續撲殺，以及消毒與殺滅蚊蟲外，亦請蚊媒專家前往金門地區監測可能的病原，以釐清其病媒分布，另訂於下周一召開專家會議，與專家研商防疫對策。

另外將持續透過產業團體及群組加強宣導牛結節疹預防及控制資訊，並籲請各地酪農及肉牛飼養農友，自主落實畜牧場人、車(含運輸車、飼料車、化製車及訪客車輛等)門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，特別是防蚊蠅等病媒的防治措施(如病媒原清除、加設捕蚊燈等)，維護牛隻健康及財產安全，共同防堵牛結節疹蔓延。

防檢局說，牛結節疹非人畜共通傳染病，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。國內養牛業者若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

(中時 )