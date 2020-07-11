愛孫心切！白沙屯媽祖9天8夜進香活動回鑾，「粉紅超跑」鑾轎11日下午進入台中海線，吸引3萬多名信眾追隨。鹿寮成衣商圈前，一名阿公頂著烈日，手抱2歲愛孫跪地接駕，沿途不開放稜轎腳的鑾轎，突然以轎柄輕靠男孩頭部，停留約1分鐘，接著越過爺孫賜福。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎11日下午飛快進入台中海線，吸引3萬多名信眾追隨。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎11日下午飛快進入台中海線，吸引3萬多名信眾追隨。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白沙屯媽祖今年進香不開放稜轎腳，11日下午行經鹿寮成衣商圈，大批信徒雙手合十夾道迎接，只見1名阿公頂著37度高溫，手抱愛孫跪在馬路中央，迎接媽祖聖駕。「不要怕、不要怕！」男童被鑼鼓、鞭炮聲嚇到放聲大哭，廟方隨行人員不斷輕拍安撫。

白沙屯媽祖進香今年不開放稜轎腳，但回鑾行經台中沙鹿，破例以轎柄靠在腦傷男童頭部賜福。（民眾提供／王文吉台中傳真）

原本神速前進的白沙屯媽祖鑾轎，見到爺孫突然放慢，接著緩慢靠近，轎班人員並以轎柄輕碰男童頭部，彷彿為其加持，時間長達1分鐘。最後「粉紅超跑」神轎越過爺孫2人賜福，短暫駐駕台新服裝行，接受地方信眾參拜。

白沙屯媽祖鑾轎短暫駐駕台新服裝行，接受地方信眾參拜。（民眾提供／王文吉台中傳真）

白沙屯媽祖鑾轎11日下午進入鹿寮成衣商圈。（民眾提供／王文吉台中傳真）

滿頭大汗的阿公說，小朋友腦部受到細菌感染，肢體功能收損，需要復健。全家都是媽祖信徒，得知白沙屯媽祖回鑾，特別抱愛孫來稜轎腳，希望請求媽祖賜福，感謝媽祖慈悲。信眾得知紛紛為男童加油打氣，祝福他早日康復。

白沙屯媽祖進香今年不開放稜轎腳，但回鑾行經台中沙鹿，破例以轎柄靠在腦傷男童頭部賜福。（民眾提供／王文吉台中傳真）

(中時 )