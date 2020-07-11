擔任撒奇萊雅族自治委員會委員長長達8年的奴娃旦歐.辜木，本月2日因病離世，奴娃旦歐‧辜木的漢名為黃金文，曾任國福里長，長年在全台推動族語及文化傳承；歷經5年奮鬥，終在去年讓撒奇萊雅語成為維基百科全球299個正式語言之一，這是台灣第一、也是台灣唯一的原住民族維基百科正式語言。

花蓮縣長徐榛蔚、原住民族委員會主委夷將.拔路兒、立委鄭天財、花蓮市長魏嘉賢、議員笛布斯·顗賚、李正文及張美慧等人今到場致哀。徐榛蔚肯定奴娃旦歐.辜木為原住民族瑰寶，藉由表揚狀，表彰他對於族群的莫大貢獻。

縣府說，奴娃旦歐.辜木的耆老長期致力於推動撒奇萊雅族正名、傳統土地的調查，以及族群權益的爭取，而他對於族語教育、文化傳承等族群事務更是全力投入不餘遺力。

擔任自治委員會委員長8年，領導族人恢復歲時祭儀文化，也和一群部落青年，共同孵育撒奇萊雅族的維基百科，2019年讓撒奇萊雅語成為維基百科全球299個正式語言之一；他以70幾歲的高齡，流暢使用ipad平板，創制維基百科條目，書寫了非常困難的「哥白尼天體運行理論」、「牛頓運動定律」、「公平與正義」、「中華民國教育部」、「俄羅斯共和國」等數百條艱深的條目，讓撒奇萊雅族語國際化、現代化。

2007年才獲正名的撒奇萊雅（Sakizaya）族，目前全台近千人，後代散居各處，造成族語傳承困難，被原住民族委員會列為瀕危語言之一，因部落主要集中花蓮一帶，其中又以花蓮市登記的400多名族人最多，耆老奴娃旦歐‧辜木受到市公所等單位邀請開課，帶領種子師資搶救瀕危語言，讓族語真正延續下去。

(中時 )