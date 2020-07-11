新北市永和區文化路113巷一處工地，今天發生路面坍塌，多戶1層樓房屋傾斜，永和區公所將住戶撤離，新北市政府工務局也派員前往搶修，先穩固地基，詳情待鑑定調查。

新北市政府透過簡訊通報表示，永和區文化路113巷一處集合住宅新建工程，今天上午10時39分疑因施工不慎造成地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損，所幸無人受傷。

新北市政府表示，主要影響6棟30戶，疏散65人，預防性疏散50戶38人，共計80戶、103人，目前安置於永和區2處旅社。

市府指出，有關維生管線受影響範圍，包括天然氣停氣172戶；停水直接影響42戶、間接影響104戶，新北市災害應變中心立即至現場成立前進指揮所，召集工務局、水利局、經發局、警察局、消防局、永和區公所、台電及天然氣公司進駐，進行緊急搶災及居民安置工作。

新北市工務局人員接受中央社記者電訪表示，第一時間調度混凝土車到場，在安全無虞狀況下灌漿塌陷處，先穩固地基，另也聯繫新北市政府消防局派車到場拉水線於基地內灌水，讓基地內、外壓力平衡，盡快完成初步路面搶修，避免擴大，後續由土木技師、結構技師鑑定與調查坍塌發生原因。

(中時電子報)