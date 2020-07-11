三義鄉與苑裡鎮交界的火炎山，獲選台灣百大必訪步道第一名，且為縣內5大必訪登山步道之一。但因火炎山地質鬆軟易崩，不少山友呼籲，勿靠近懸崖取景拍照，近日卻又有遊客涉險，讓人捏把冷汗。

火炎山海拔約600公尺，山谷荒漠壯麗景致吸引許多遊客朝聖，並坐在懸崖邊，拍下登山美照。火炎山土質屬於礫石混雜砂石地質，易受豪雨沖刷、風化作用頻剝落，大、小峽谷處皆有設置告示牌，警告登山客「斷崖掏空，請勿靠近」。

今年4月才發生員警在懸崖邊失足墜谷身亡案例，主管機關與山友已加強宣導警示，卻仍有許多遊客偏離步道，勇闖懸崖拍照留念，苑裡鎮民蔡玉清也多次目睹遊客靠近懸崖拍照、爬樹讓他直冒冷汗。

日前蔡玉清拍下遊客靠近懸崖邊的駭人景象，直指，土石鬆軟快崩落，拍照不要太靠近懸崖，也不要爬到樹上，男生爬完女生爬，真的很危險，並請遊客注意安全，「珍惜生命，不然唐三藏會帶你去西方取經」。

(中時 )