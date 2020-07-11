為了讓民眾回味並體驗傳統技藝文化，台中市大甲區公所10日在文昌公園舉辦「藝傳大甲．戲遊童年」民俗技藝DIY體驗活動，包括捏麵人製作、龍鬚糖、摺紙等項目，並邀請在地學校社團表演舞獅、舞蹈及演奏，加上特色店家商品展銷區秀出特產，讓大小朋友開心體驗古早味。

活動中進行宣傳台中購物節，以提升在地經濟。（大甲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

在地學校社團表演舞獅、舞蹈及演奏。（大甲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

大甲區公所指出，古早的童玩，是埋藏大家心中多年回憶，但隨著時代變遷，科技飛速進步，至今已逐漸式微消失在大家眼前，為了傳承並喚起封存已久的記憶，特別舉辦體驗活動，讓老一輩回味童年趣事，也讓小朋友了解到古早娛樂。

現場除了有傳統捏麵人製作，還有好吃龍鬚糖、摺紙等有趣的體驗活動，吸引許多民眾攜家帶眷同樂，小朋友沒看過這些玩意，好奇頻頻發問「這是什麼」、「好特別喔」！

大甲舉辦民俗技藝活動，民眾體驗龍鬚糖製作直呼好玩！（大甲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

大甲舉辦民俗技藝活動，民眾體驗龍鬚糖製作直呼好玩！（大甲區公所提供／陳淑娥台中傳真）

區長顏金源表示，這次活動是地方各階層學校及社會上早期流行所擁有的傳統技藝，是大多數人心中的記憶，也能配合台中「好吃、好玩、好買、好划算、好生活」五好購物節，以提升經濟。

(中時 )