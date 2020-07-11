台股現金殖利率高達4%，目前銀行定存利率不到1%，不少投資人喜歡買「定存股」領股息勝過銀行利息。有投資人表示，自己存了五年半的金融股已全部出清，累計獲利超過60萬，買掉的理由是本益比來到相對歷史高點，認為再漲的空間有限，乾脆獲利了結。

批踢踢股版網友發文指出，自己本來是存股派的不賣主義，歷經年初暴跌那一段，幸好存股的第x金後來又漲回來，這周在23.15元的價格賣出，存了五年半，獲利才67萬，原本不打算賣掉，但後來看到這檔的歷史本益比17倍已經是極限，目前來到16倍，心想再漲的空間也不大，而且擔心黑天鵝又出現，就先出場。

他認為，若在今年24元賣出，17元再接回來的話，可以再多約40張，之後等本益比掉到12或13倍可以再接回來。

貼文一出，引發不少網友正反兩面熱議，贊同的人直呼，「出場理由充足 狂推」、「不錯啊！已經狂勝定存了」、「我今年心得跟你類似 存股要彈性操作」、「歷史高檔出掉不賭往上往下是可以啦」、「能放到口袋裡才是賺到的」。

但也有不少網友持不同看法，「現在出好像有點早？」、「股災就是考驗存股族的時刻 解套後都怕了」、「一句話 就是你從存股變做波段」、「何不換股元大金，本益比才11，股價被低估很多」、「你慢慢等17元吧」。

(中時電子報)