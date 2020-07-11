通霄鎮代、通灣里長補選 黃啟森、溫李朝獲勝 17:562020/07/11 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣通霄鎮代表及通灣里長補選，11日舉行。（苗栗縣選委會提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣通霄鎮第4選區鎮民代表及通灣里長補選，11日上午舉行投票，補選結果下午出爐，第4選區鎮代補選由黃啟森獲得1211票最高票，通灣里長則由溫李朝拿下，得票658票。 (中時 ) #補選 #里長 #結果 #通霄 #鎮代 也許您會感興趣 熱門新聞 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 65歲林青霞又瘦了！久違現身賭王何鴻燊喪禮 美呆網友 - 娛樂 王浩宇崩潰宅神PO文補刀...顏寬恒現身留1字 黃暐瀚也嚇傻 - 生活 不是黨主席！韓國瑜沉潛後 陳揮文爆他的下一步 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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