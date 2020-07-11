新加坡10日國會大選結果出爐，「人民行動黨」如預料蟬聯執政，但第4代領導團隊（4G Leaders）此次首度領軍，成績卻差強人意，尤其是，由總理公署部長黃志明（Ng Chee Meng）率領的行動黨團隊在盛港集選區出師不利，黯然敗選，政治仕途原本備受看好的黃志明意外落馬，恐打亂李顯龍總理的接班計劃。

盛港集選區是新加坡本屆大選唯一新增的集選區，成為兵家必爭之地。結果，多由新秀組成的「工人黨」盛港團隊旗開得勝，由黃志明領軍的行動黨團隊以47.87％得票率敗選，與國會議席失之交臂。51歲的黃志明意外落馬，無緣繼續在國會施展抱負。

據新加坡聯合早報11日報導，這也意味著，李顯龍總理的內閣團隊將一次痛失三位擔任政治職務者，包括首次掛帥就出師不利的黃志明、交通部兼衛生部高級政務部長藍彬明醫生，以及內政部兼衛生部高級政務次長安寧．阿敏，恐打亂4G領導班子的接班計劃。

李顯龍說：「失去盛港團隊，我當然感到失望。他們知道這會是一場硬仗，也竭盡全力，但盛港選民已做出抉擇，我們也尊重他們的選擇。」

戰鬥機師出身的黃志明曾擔任三軍總長，2015年首次參選從政，當選一年即進入內閣，原本仕途備受看好，也是第4代領導團隊（4G Leaders）的重要成員之一。黃志明身兼全國職工總會秘書長，將會繼續擔任此職。

4G領導團隊由10名部長、5名高級政務部長和國會議長組成，包括王瑞杰、陳振聲、徐芳達、傅海燕、許寶琨、李智陞、馬善高、黃志明、王乙康、普杰立、英蘭妮、易華仁、沈穎、陳川仁、楊莉明和黃循財。近幾年，王瑞杰、陳振聲等4G領導團隊逐漸接班。68歲的李顯龍曾表示會在70歲前，即2022年或以前交棒，因此本次大選標誌著星國正式邁入4G團隊全面接班的階段。

(中時 )