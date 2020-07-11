美國總統川普的政治顧問兼前競選顧問史東（Roger Stone）因「通俄門案」涉及的7項指控被定罪，今年2月被判入獄服刑40個月。川普10日動用總統權，宣布替史東減刑，讓史東免於牢獄之災，不過減刑不會消除刑事定罪。

史東原定下周二（14日）到喬治亞州監獄報到服刑，但川普無視輿論與黨內同袍壓力，決定特赦他，讓他的刑期歸零。白宮後來發聲明宣布消息，稱史東是通俄門騙局的受害者，批評左翼及傳媒試圖藉此炒新聞打擊川普。

川普這次動用總統權力替史東減刑，性質不同於特赦，後者會連同犯人的罪名一同赦免，但減刑不會，所以史東儘管刑期歸零，但仍背負多項罪名。

負責通俄門調查的眾議院情報委員會主席席夫（Adam Schiff）抨擊這是川普最令人反感的行動之一，譴責川普給自己的朋友司法特權，「這次減刑明確表示，美國有兩種司法制度：一套是針對川普犯罪的朋友而設，另一套才是給其他美國人。」

67歲的史東因為通俄案向眾議院作偽證、騷擾證人、阻礙國會調查等，去年11月被判7項罪名成立。聯邦檢察官最初向法院求刑7至9年，但川普連番在推特炮轟量刑過重，司法部長巴爾隨即推翻檢察官意見，建議較低的刑期，掀起川普干預司法的爭議。

(中時 )