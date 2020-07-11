美國總統川普說，他將很快簽署一項移民行政命令，包括為年幼時非法進入美國的年輕移民提供一條入籍之路。

美國之音報導，川普在接受西班牙語電視網「世界電視網」（Telemundo）採訪時說，「DACA是挺好的。」DACA指的是《童年來美暫緩遞解行動》。根據這個項目，幼年時非法進入美國的年輕移民可獲准暫時待在美國。

川普說：「我們將提供一條入籍之路」。不過，在川普接受採訪後，白宮發言人迪爾稱，這「並不包括大赦」。

白宮的聲明說，這項行政令將設立一個擇優移民制度，並且重申，川普將與國會就立法方案展開合作，「包括入籍，以及加強邊境安全和永久的擇優（移民）改革」。

川普沒有說明他打算簽署的更大範圍移民行政令的細節，他只是說，該行政令「將包括DACA，我認為，大家會非常高興。」

在被問到這項措施是一項行政令，還是國會的法案時，川普說，最高法院上個月在對DACA做出裁決時授予他「巨大權力」通過一項行政令。

最高法院的裁決說，行政當局沒有給出充分的理由撤銷DACA。但是最高法院的裁決沒有說明DACA的受益人享有居住在美國的永久權利，並沒有阻止川普再次嘗試結束該項目。

迪爾說，川普正在「定一項行政令，設立一個擇優的移民制度，以更好地保護美國工人。」 川普說，他將在四個星期後簽署這項行政令。

(中時 )