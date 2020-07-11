台灣地區近日屢飆高溫，台北市也追平歷史最高溫紀錄，在炎炎盛夏孩子們要何處去呢？為提供新竹親子檔消暑好去處，新竹市政府府前廣場噴水設施11日下午正式開放囉！

今天下午市府前廣場許久不見的孩子玩耍聲又重現了，市府特別舉辦「水怪來襲！州廳水仗大作戰」活動，現場邀請好玩的劇團扮成水怪出沒，與大小朋友同樂玩水，打卡拍照還可以換冰棒。

不少父母在社群媒體上看到活動宣傳，趕緊帶著孩子開心參加活動作伙呷冰玩水，整個下午市府前充滿歡笑聲。

行政處長黃任瑋表示，噴水池周圍設有護欄，工作人員協助看顧小朋友的安全，小朋友們可安全無虞的玩樂，市府也免費提供限量水槍租借，1樓服務中心內還放置有紙毛巾、吹風機、梳子及飲水等供民眾使用，民眾如有更衣需求，也能使用市府內新建無障礙廁所兼親子廁所。

黃任瑋同時指出，廣場噴水池水質是經過殺菌、消毒，具備游泳池等級的衛生水質，水源也不斷循環再利用，不浪費水資源，噴出的水壓是緩升、緩降，小朋友可以放心玩水。

今年度噴水時間為每周一至周五，每天早上8點、中午12點各開放噴水15分鐘，下午5點加碼連續2小時噴水至下午7點。周六、日與國定假日則從下午3點起至晚上7點，連續4小時不間斷噴水，要讓大小朋友清涼一「夏」玩個夠。

(中時 )