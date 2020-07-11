昨（10）日大牙遛狗遇到犯罪現場，想抓賊卻被先生阻止，害她氣得痛罵「冷漠」。(圖/ 傳軒經紀公司提供)

女星大牙（周宜霈）以前是黑澀會美眉，健康美又傻大姊的個性讓她出道多年人氣不減，不久前她更打破自己的不婚主義升格人妻，過著幸福新生活；昨（10）日她遛狗遇到犯罪現場，想抓賊卻被先生阻止，害她氣得痛罵「冷漠」。

昨日下午大牙和先生出門遛狗，看到一名怪男尾隨一名拖著行李箱的女子，覺得情況不對勁還故意大聲咳嗽，試圖提醒女子，但她的先生卻認為兩人應該認識，阻止她「多管閒事」；接著卻馬上目睹怪男拉開女子後背包拉鍊，伸手進去翻弄，她的先生更篤定說他們一定認識，女子才沒有反應。

沒想到大牙才剛聽完先生的話，怪男疑似沒有撈到好處，居然雙手空空轉身離開，她和先生就看著女子走進車站，但女子始終沒發現包包拉鍊被拉開；事後大牙感慨地表示，「好險我平常包包習慣背在胸前，沒機會讓扒手有機可逞（乘）」。

但她想到小偷膽子大到在光天化日下做這種事，自己沒有第一時間把他抓到警局，真的很懊惱，還忍不住痛罵阻止自己的先生，「都是我老公啦！冷漠的都市人！」，最後也提醒大家出門在外要多加小心。

(中時電子報)