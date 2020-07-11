現任澎湖赤崁國小校長蔡樂生遭檢舉上班時間買賣股票，沉迷股市怠忽職守。案經監察院彈劾，公務員懲戒委員會認為蔡男嚴重損害政府信譽，經縣府懲處仍持續為之，判記過2次。

蔡樂生自民國102年8月1日至106年7月31日擔任澎湖縣馬公市中山國民小學校長，106年8月1日調任澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學校長迄今。

監察院彈劾指出，蔡樂生經民眾多次檢舉上班時間買賣股票，經多次勸阻未知警惕，除意圖對他懷疑的檢舉人即中山國小老師秋後算帳，仍持續於上班時間買賣股票，即使再經媒體報導、澎湖縣政府處分申誡，仍然故我。

彈劾理由提到，蔡樂生在中山國小校長任內，即遭檢舉專心於股市交易，導致忘了讓學生參加比賽，接受教育處督學訪談時還說：「只是有時候手癢會看一下」，調任赤崁國小校長後，仍持續於上班時間交易股票。

監察院調查，蔡樂生自民國104年4月至107年9月間，委託買進、賣出股票金額各約新台幣21億餘元，顯見交易頻繁，嚴重影響校長職務的執行。

蔡樂生則辯稱，熱愛教育工作，一直都把學生當成自己孩子，經常利用課餘及假日義務教導學生繪畫、書法，如今已徹底懺悔改過，絕不再重蹈覆徹，懇請公懲會予以不受懲戒或從輕懲戒。

公懲會認為，法令規定公務員不得利用上班時間買賣股票，而蔡樂生於上班時間買賣股票長達3年半，所為屬於公務員懲戒法所定的非執行職務之違法行為，並導致公眾喪失對蔡樂生校長職位的尊重與信賴，嚴重損害政府信譽。

公懲會審酌，蔡樂生身為校長，長期利用上班時間買賣股票，經縣政府懲處仍持續為之，日前判決記過2次。

(中時電子報)