公館鄉種植紅棗已有百年歷史，栽種面積80公頃，產量可達上百公噸，得天獨厚的地理與氣候條件，年產鮮美紅棗供應全台，今年公館鄉農會獨家推出旅遊體驗以及紅棗便當，發揚「棗之細路」的農村風光。

紅棗果園多集中於石圍牆附近，公館鄉農會總幹事古雪雲表示，石圍牆為礫石地形，排水性佳，加上穿龍圳水源，以及來自雪山山脈、沿著後龍溪河谷而來的氣流，將養分儲存在紅棗果實，孕育出營養滿分且口感鮮甜的紅棗。

公館除了是紅棗的故鄉更是全國唯一紅棗產區，栽種面積80公頃，紅棗具有產銷履歷認證，更374種農藥零檢出。（何冠嫻攝）

公館鄉農會整合苗25線沿路的棗園風光與景點，今年首推「棗之細路散策攻略」，邀請全台遊客暢遊公館水圳、棗園、欣賞田園美景，探訪棗之細路的人文歷史藝術，並在傍晚體驗來自雪山山脈的涼風。農會指出，棗之細路散策攻略共9梯次，將於18日安排5梯次、19日安排4梯次。

另，搭配棗之細路散策攻略旅程，公館鄉農會準備內裝多樣農會精緻農產「棗福袋」，並且獨家推出「棗飯兜」。古雪雲表示，棗之細路散策攻略報名費399元，暢遊公館田園美景還有專業導覽，深入探究公館石圍牆早期先民開墾與種棗的故事外，100元加購棗飯兜，品嘗紅棗飯、紅棗香腸以及紅棗鮮蔬涼拌的美味，體驗在地的田園風光。

公館鄉農會今年首推「棗之細路散策攻略」的農村旅遊，並將紅棗入菜，推出「棗飯兜」，讓遊客暢遊農村，品嘗在地美味。（何冠嫻攝）

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