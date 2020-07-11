新聞深喉嚨

端午連假國道塞爆，引發民怨。交通部長林佳龍表示，聰明用路人要趨吉避凶；甚至到處吃吃喝喝、介紹美食拚觀光。民進黨台北市議員王世堅再酸爆林佳龍，你又不是莎莎、浩子、阿翔，拜託你挑正經的事來做好不好。

王世堅在中天政論節目《新聞深喉嚨》酸林佳龍，所有事情最簡單的，就是到哪邊去吃吃、到哪邊去推動這個地方很好玩，拜託，你又不是莎莎、浩子、阿翔，你又不是旅遊節目、美食節目，那一些該去介紹哪邊的風景、山水、名勝小吃的、就留給美食節目、旅遊節目去做。你是部會首長、你是院長，拜託挑正經的事來做好不好，不要柿子挑軟的吃。

王世堅甚至直言，只要不裝可愛，不要柿子挑軟的吃，還有很重要的一點，不要「做沒一湯匙，講得整畚箕」。這個三倍券就是做沒一湯匙，3000元裡面，還有1000元是民眾出的，講到整畚箕，5月講到現在，然後還沒開始發。然後要面對民意，把總統的指示跟人民的聲音，當成馬耳東風，這還繼續當什麼官員。

王世堅表示，他覺得要多做少說，甚至只做不說，不要把人民當傻瓜，人民很有智慧的在旁邊盯著。當你心態對了，當我們該做的事有去做了，自然而然你不會去犯那種錯，在連續假期塞成那樣子，然後說你要做個聰明的用路人，怎麼會這個樣子，所以不要柿子挑軟的吃。

(中時電子報)