陳冠希當年的盛世美顏。(本報系資料照)

陳冠希直播截圖老態盡現。(取自微博)

香港39歲男星陳冠希，當年剛出道時憑著一張俊俏臉蛋擄獲兩岸三地少女芳心，人氣最顛峰時期，還與金城武、吳彥祖、古天樂被票選為香港四大美男。只是隨著他年齡漸長，也被不少網友發現長相大崩壞，近日直播截圖更在陸網瘋傳，臉上滿佈斑點、老態盡現的模樣令人驚訝不已。

陳冠希近日直播截圖在陸網瘋傳，照片中他剃著小平頭，臉上滿佈斑點、鬍渣，不修邊幅的模樣驚呆不少陸網友，「這位大叔好面熟，臉上黑點密如油」、「為什麼這麼多斑，也還不到長老年斑的年紀吧」、「年輕時候超級帥，現在應該是沒有保養吧，看出來沒有用濾鏡了」、「怎麼回事，老了好多」、「歲月不敗美人但敗帥哥，你敢信這是陳冠希？」

陳冠希過去因艷照門事件重挫形象，不過自他娶了大陸超模秦舒培後，整個人宛如浪子回頭般，態度180度大轉變，還時常在社群網站曬出女兒萌照，從玩世不恭的男孩變身為父愛爆棚的好爸爸。

(中時電子報)