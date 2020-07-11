病牛皮膚出現顆粒狀節疹。（縣府提供）

縣府今展開第2階段預防性撲殺、銷毀準備工作，包括場地整理及風倒木進場堆置。（縣府提供）

縣府今展開第2階段預防性撲殺、銷毀準備工作，包括場地整理及風倒木進場堆置。（縣府提供）

金門爆發全台首例「牛結節疹」疫情，今（11）日再撲殺1頭病牛，另還發現50頭疑遭感染的牛隻，分布大金門4鄉鎮12處養牛場，也將陸續進行預防性撲殺，嚴防進一步擴散。

縣府啟動全縣性臨床檢查，至今天中午已完成49戶468頭訪視，計發現12場50頭疑遭感染牛隻，分布於金寧、金湖、金沙及金城等4鄉鎮養牛場。這種疾病只感染牛隻，非人畜共通傳染病，發生率介於10％-20％之間，死亡率通常為1％-5％。

最先發現疫情的縣畜試所，為加強種牛牧場消毒及殺滅蚊蟲，已在10日裝設捕蚊燈4台，並於11日再緊急購置吸入式捕蚊燈11台。縣府目前動員相關單位防疫，必要時再洽請金防部支援化學兵，協助案例場周界消毒作業。

另針對生鮮、冷藏、冷凍牛肉品管制銷台，縣府也將檢討延長、增加目前地區牛隻產銷調節加工計畫補助頭數，並輔導業者依規範加工製成肉乾、調理包上市，以減低對產業衝擊程度。

(中時 )