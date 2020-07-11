因應《監獄行刑法》修正，17年沒有修改的「執行死刑規則」將隨之修正，未來對於死刑的執行，法務部及執行檢察官發現有不得令准或符合非常上訴、再審的理由，都可以「退件」，修正的規則經法務部6月24日公告徵詢意見，並將於13日開會再研擬後呈報部長蔡清祥發布。

新修正的「執行死刑規則」對於執行上增加了雙重「退件」機制，強化執行死刑審查，規定新增第2條，法務部收到最高檢察署陳報死刑案件如果審核發現有不得令准的情形，可以退件最高檢再審核。

在審查機制上也新增第3條，高檢署或高分檢執行死刑時，執行檢察官如果發現案情確有合於再審、非常上訴的理由，可以在3日內電請法務部再加審核，法務部也將退件最高檢再審核。

此外，以往死刑執行都是由執行檢察官會同看守所所長對受刑人驗明正身，修正條文也將會同執行的位階提高，由典獄長或分監監長會同執行檢察官驗明正身，同時，對於受刑人的遺言，除了有脅迫、恐嚇他人、違反法律、善良風俗的內容外，應在執行死刑後的24小時內通知家屬或近的親屬，受刑人遺言也不再限於文字，增加了錄音及錄影。

同時，原條文中對死刑犯捐贈器官的規定，因死刑犯器官捐贈涉及高度人權爭權，所以修正條文刪除了有關死刑犯捐贈器官的規定。

在執行技術面上，「執行死刑規則」原規定執行死刑使用藥劑注射或槍斃，新修條文因應聯合國公民與政治權利國際公約，也在藥劑及槍斃外增列「其他符合人道之方式為之」。

國定例假日及受刑人配偶、直系親屬或三親等內旁系親屬喪亡7日內，修正條文也增列了這些狀況如果受刑人的家屬或親屬通知，或已經知悉者，不執行死刑。

(中時 )