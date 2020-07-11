2020一見雙雕藝術季於今(11)日，在七股鹽山正式開跑！由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2020戀上白色雲嘉南-一見雙雕藝術季」開幕活動，挑選七股鹽山為開幕主場，即日起至8月30日止，七股鹽山將展出全國最大鹽雕「星心相愛」，及將鹽融入生活美學的「鹹鹹在家」等藝術饗宴。

由交通部觀光局副局長周廷彰、立法委員陳亭妃、雲嘉南管理處處長徐振能、臺鹽公司副總經理陳世輝等人進行開幕儀式，宣布2020一見雙雕在七股遊客中心，展出光雕與地表最大黑面琵鷺。

搭上振興券和國內旅遊熱潮，臺鹽祭出「政府三倍、臺鹽加倍」優惠活動；七股鹽山規劃歡樂購專案優惠，以實體振興券面額的200元和500元購物，即可換購市價1.2倍的商品，還串連全台台鹽生技門市，推出實體振興券限時三千換五千、加贈千元滿額折價券等加倍送，15日起更將同步推出「夏日購物節」年度優惠，多重回饋邀大家安心旅遊、開心購物，以行動力挺經濟！

雲嘉南管理處長徐振能表示，結合靜態「鹽雕」、動態「光雕」的一見雙雕藝術季邁入第9屆，今年首創全臺最大「黑面琵鷺」地景藝術，以及結合鹽雕與光雕的「3D新視界」劇場，希望帶動臺南濱海周邊的產業商機！一見雙雕的主場之一-七股鹽山成功從傳統鹽田轉型觀光景點，是雲嘉南白色觀光意象的代表地標，更串連61幸福公路的周邊觀光景點，展現鹽業文化的獨特魅力。

臺鹽副總經理陳世輝指出，一見雙雕是七股鹽山最重要的年度盛會，近三年來創造每年平均24％以上的遊客成長量，是雲嘉南最具指標性的活動。

今年適逢防疫議題，一見雙雕和七股鹽山要為大家帶來陽光、雙雕藝術，和日本旅遊雜誌推薦的鹽山乾淨磁場，打造樂活舒壓的旅程。

同時，臺鹽在全台台鹽生技門市和七股鹽山推出「政府三倍、臺鹽加倍」實體振興券限時優惠活動，大方加倍換購比振興券更高的市價商品，一連串活動要讓大家玩得健康、買得歡樂，一起攜手拚經濟。

2020一見雙雕藝術季展期即日至8月30日止，每週末在七股遊客中心安排「鹽鄉劇場」表演，七夕情人節期間將舉辦「情鹽音樂會」、「情定心鎖橋」等夏日藝想曲趣味小活動。

(工商 )