烤漆塗裝廠貨車載運4大桶廢液，廢液桶還安裝水閥，轉開即可排出乳白色液體。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中神岡一處廢耕農地遭傾倒乳白色事業廢水，變成「牛奶田」。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中神岡一處廢耕農地遭傾倒乳白色事業廢水，變成「牛奶田」。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市神岡區溪洲路一處荒廢農地遭不肖廠商多次傾倒廢液，附近民眾10日晚間發現又有貨車出沒，通報台中市議員吳顯森及環保局。稽查人員到場查獲烤漆塗裝廠貨車載運4噸乳白色液體，已有部分排放至農地，除採樣送驗，並將司機及工廠負責人依廢棄物清理法送辦。

塗裝廠貨車載運4大桶廢液，半夜出現荒廢農地偷排，地上坑洞積滿乳白色液體，空氣瀰漫刺鼻味。「你說這是你老闆的土地？」居民怒氣沖沖質問，司機回應「對！他等一下會過來。」居民擔心廢液滲透土壤汙染地下水，拿手電筒摸黑蒐證，並拍下車牌及車身工廠名。

台中市議員吳顯森指出，這家工廠沒有廢水回收處理設備，也沒有委託合法環保公司處理事業廢水。有民眾向他爆料表示，8噸貨車平時停在大雅廠，前往后里載廢液桶，趁深夜到人煙罕至空地或大甲溪排放，1次偷倒10多公噸，每周2至3次，多次向環保局檢舉未果。

吳顯森指出，這家工廠不是第一次傾倒廢液，廢液桶很專業，還安裝水閥。據了解，烤漆塗裝廠負責人買下神岡農地有意興建工廠，但不符法規，荒廢之後就成為廢液棄置場。

環保局稽查大隊股長林明輝表示，初步了解乳白色液體為機械金屬加工廢液，已採樣送驗查明是否含有毒物質。林明輝強調，事業廢水須委託合格廠商處理，負責人及司機任意傾倒棄置，將依廢棄物清理法送辦，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時 )