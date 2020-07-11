2020.07.11 屏東 ▲結果出爐後，民眾黨支持的廖國富（右）馬上前往曾輝地（左）競選總部，向他恭喜。（潘建志攝）

2020.07.11 屏東 ▲結果出爐後，民眾黨支持的廖國富（左）馬上前往曾輝地（右）競選總部，向他恭喜。（潘建志攝）

屏東縣崁頂鄉長補選11日投票，3名候選人都以無黨籍參選，卻因台灣民眾黨及時代力量強力參與，將小鄉的選舉炒熱為熱門新聞。最後結果出爐，由前崁頂鄉代會主席曾輝地當選，民眾黨支持的廖國富也馬上前往其競選總部向曾恭喜。

此次補選投票率51.88％，曾輝地獲得2838票當選鄉長，郭振堂1770票，廖國富1417票。廖國富青年返鄉參政，得到民眾黨支持，短短1個多月時間便獲得24％的選票，雖敗猶榮，這也是民眾黨首次參與地方鄉鎮市長選舉。

開票過程曾輝地一路領先，競選總部支持者歡呼聲不斷，下午5時左右所有選票開出，曾輝地確定當選，他也到總部向支持者致意，「鄉長」喊聲不斷。曾輝地表示，這屆鄉長任期剩下2年5個月，他會當作4年來做，包括納骨塔、焚化爐游泳池等問題都要馬上解決。

廖國富得知選舉結果後，馬上前往曾的競選總部恭喜，兩人熱情握手。曾跟廖說，只要是廖提出的好政見，一定會幫他實現。廖國富表示，這麼短的時間他已經盡力了，未來有機會會繼續在地深根服務，也感謝投票給他的鄉親，他也會打電話給民眾黨主席柯文哲，說「學弟盡力了！」

這次崁頂鄉長補選3名候選人廖國富、郭振堂、曾輝地均以無黨籍參選，不過民眾黨支持青年返鄉參政的廖國富，柯文哲及黨籍立委蔡壁如多次南下為他站台拉票；郭振堂及曾輝地則大搶綠營票，兩人都放上與總統蔡英文合照的旗幟及看板。

未推出候選人的時代力量也沒缺席這場補選，郭振堂是現任民進黨籍屏東縣議員周碧雲的先生，在枋寮鄉經營樂樂養雞場長期違法、製造惡臭，郭甚至還嗆公務員「依你懶覺」。這次時力多次舉辦「郭振堂落選」活動，希望鄉親不要投郭。

(中時 )